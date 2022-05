Depsaş Enerji Mardin’de UNESCO listesindeki tarihi yapıların estetik aydınlatmasını gerçekleştirdi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Zeynel Abidin Camisi ve Mor Yakup Kilisesinin oluşturduğu Kültür İnanç Parkının aydınlatma projesi Depsaş Enerji tarafından gerçekleştirildi.

Depsaş Enerji hizmet bölgesinde eğitime ve kültüre katkı sunmak için sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Mardin’in Nusaybin ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Zeynel Abidin Camisi ve Mor Yakup Kilisesinin oluşturduğu Kültür İnanç Parkının estetik cephe aydınlatma projesi Depsaş Enerji tarafından gerçekleştirildi.

Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile yapılan iş birliği ve Anıtlar Yüksek Kurulunun denetiminde bir süredir yürütülen çalışmalar tamamlandı. Proje bünyesinde Kültür İnanç Parkı alanı, çevresi, caminin dış aydınlatması ve kilisenin ise iç-dış aydınlatması gerçekleştirildi. Projejede ayrıca güvenlik kamera sistemi de kuruldu.

Projenin tamamlanması dolayısıyla bir tören düzenlendi. Depsaş Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel’in açılışını yaptığı törene Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ercan Kayabaşı, Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürvekili Sabahattin Genç, Mardin Müftüsü Ali Hayri Çelik ve Mardin Süryani Metropolitvekili ve Kırklar Kilisesi Papazı Gabriel Akyüz’ün yanı sıra bölgede yaşayan çok sayıda vatandaş da katıldı.

“Dicle Elektrik’e teşekkür ediyoruz”

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, açılışta yaptığı konuşmada Mardin’in bir kültür ve turizm şehri olduğunu belirterek, “Burası medeniyetlerin beşiği olan bir şehir. Ben göreve geldiğimden bu yana şehri her gezdiğimde ayrı bir heyecan duyuyorum. Aydınlatma projesi Depsaş Enerji tarafından gerçekleştirilen Kültür İnanç Parkı’nda cami ve kilise bin yıldır huzur içinde beraber. Mardin’in her yerindeki tarihi eserleri restore etmek için gayret gösteriyoruz. İstiyoruz ki, ilimize her gelen turist hayran kalsın. Mardin’in turizmine bu proje vesilesiyle katkı verdiği için Depsaş Enerji’ye çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Hoşgörü şehri Mardin’in turizmine katkı sunmaktan mutluyuz”

Açılış töreninde konuşan Depsaş Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, Mardin’in hoşgörü şehri olduğunu belirterek, “Farklı kültürlerin ve inançların bir arada barış içinde yaşadığı bu kadim şehirde böyle bir projeye katkı sunmaktan dolayı çok mutluyuz. Bugün açılışını yaptığımız Kültür ve İnanç Parkı içindeki Zeynel Abidin Cami ve Mor Yakup Kilisesi UNESCO’nun Dünya Mirası Listesinde yer alıyor. Tek avluda iki inanca ev sahipliği yapan bu park sadece şehrimizin ve ülkemizin değil insanlığın ortak bir değeri. Kültür İnanç Parkı çevresi ile cami ve kilise alanları Anıtlar Yüksek Kurulunun öneri ve yönlendirmesiyle uluslararası standartlarda yürütülen bir çalışmayla aydınlatıldı. Bundan böyle bu park ve ibadet yerleri sadece gündüzleri değil geceleri de ziyaretçiler tarafından gezilebilecek. Gece ziyaretlerinin estetik açıdan daha da keyifli olacağını düşünüyorum. Mardin’de gezilecek ve görülecek yerler listesine de giren Kültür ve İnanç Parkı şehir ve bölge turizmine, ekonomisine de katkı sağlayacak” diye konuştu.

“2 milyon aboneye hizmet veriyoruz”

Murat Karagüzel ayrıca, hizmet bölgesinde görevli tedarik şirketi olarak 68 hizmet noktasıyla yaklaşık 2 milyon aboneye hizmet verdiklerini belirterek, "Tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılamak için üzerimize düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getirmeyi ve Türkiye’de örnek gösterilen lider perakende satış hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Yakın zamanda devreye aldığımız dijital dönüşüm projesiyle yeni dönemde tüm faaliyet alanlarında müşterilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini arttırıyoruz. Uygulama sadece Türkiye’de değil tüm dünyada bir kerede devreye alınan en geniş enerji yönetim sistemi projelerinden biri. Dijital dönüşüm sayesinde müşteri hizmetlerinde, sahadaki kaynakların performansında, operasyonel verimlilikte ve kesinti sürelerinde önemli iyileştirmeler yaşanacağını ön görüyoruz. Hizmet sloganımızda hep dediğimiz gibi ‘Siz neredeyseniz, biz oradayız.’ Bu akşam da burada, Nusaybin’de, Kültür ve İnanç Parkı’nda siz değerli hemşehrilerimizleyiz” şeklinde konuştu.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor

Zeynel Abidin Cami ve Mor Yakup Kilisesi, Mardin’in Nusaybin ilçesinde Suriye sınırına 250 metre mesafede yer alan iki farklı yapıdan oluşuyor. Yapıların bulunduğu alan Kültür İnanç Parkı adıyla anılıyor. Mardin’in çok kültürlü yapısının en güzel örnekleri arasında yer alan Zeynel Abidin Cami ve Mor Yakup Kilisesi 2015 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne kabul edildi. 2013 yılında Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen Zeynel Abidin Cami 2016 yılından bu yana ise ibadete açık durumda. Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, cami ve kilisenin oluşturduğu Kültür İnanç Parkı son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Aynı avluda Zeynel Abidin cami ile bitişiğindeki Mor Yakup Kilisesinin bulunduğu alan, yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor. İlgi rakamlara da yansımış durumda. Örneğin 2021 yılında pandemi şartlarına rağmen Mardin’i ziyaret eden turist sayısı 2 milyona ulaştı. Bunun yüzde 15’ini ise yabancı turistler oluşturdu.