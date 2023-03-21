Depremzede çocuklardan anlamlı teşekkür

Depremzede çocuklar isimlerini yazdıkları ve imzalarını attıkları tişörtü Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörüne hediye etti.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 şehirde yıkımlara neden olan depremin ardından afet bölgesinden farklı illerine yoğun bir göç yaşandı. Depremin etkilediği afet illerinden Mardin’e de yoğun bir göç oldu. Depremin oluşturduğu yıkımdan ve olumsuz etkilerden uzaklaşmak için Mardin’e gelen aileler kendileri için hazırlanan konaklama yerlerine yerleştirildi. Mardin Artuklu Üniversitesi de depremzede ailelere ve çocuklarına yönelik etkinliklerini ve destek çalışmalarını sürdürüyor. Deprem çocukları, isimlerini yazıp sevgilerini belirttikleri tişörtü rektöre hediye etti. Deprem sonrası aileleriyle birlikte Mardin’de misafir edilen çocuklar, ilk günden itibaren depremin yaralarını sarmak amacıyla çalışmalar yapan Mardin Artuklu Üniversitesi’ne teşekkür etmek üzere tek tek isimlerini yazıp imzaladıkları tişörtü Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar’a hediye etti.