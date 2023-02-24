Deprem çocuklarının yüzü üniversite öğrencileriyle gülüyor

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin ardından yerleşkelerini vatandaşlara açan Mardin Artuklu Üniversitesi depremin yaralarını sarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Depremin meydana geldiği 6 Şubat günü sabahı ve sonrası yardım ve destek faaliyetleri için sahada olan Mardin Artuklu Üniversitesinin gönüllü öğrencileri deprem nedeniyle Mardin’e gelen misafir çocuklarla spor sahalarına da iniyor. Ailelerin kaldıkları mahalle, yurt ve otelleri ziyaret eden üniversiteli öğrenciler burada çocuklarla futbol, basketbol gibi oyunlar oynuyor ve onların güzel vakit geçirmelerini sağlıyor. İlk günkü duyarlılık ve hassasiyet ile deprem mağduru ailelere, öğrencilere ve çocuklara yönelik destek çalışmalarını sürdürüyoruz diyen Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, çocukların yüzünü güldüren iyi yürekli öğrencileriyle gurur duyduğunu belirtti.