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Çöplükten sıçrayan alevler 20 dönüm buğday ekili araziyi küle çevirdi

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde çöplükte çıkan yangının araziye sıçraması nedeni ile 20 dönüm buğday ekili tarla kül oldu.

MARDİN 21.05.2021, 14:59
Çöplükten sıçrayan alevler 20 dönüm buğday ekili araziyi küle çevirdi

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde çöplükte çıkan yangının araziye sıçraması nedeni ile 20 dönüm buğday ekili tarla kül oldu.

Edinen bilgilere göre, Mazıdağı ilçesinde çöplükte çıkan yangın buğday ekili araziye sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alıp söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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