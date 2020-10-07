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Çöp yatağına dönen Zergan Deresi temizleniyor
MARDİN’İN KIZILTEPE İLÇESİNDEN GEÇEN ZERGAN DERESİ YİNE EVSEL ATIK YÜZÜNDEN ÇÖP YIĞININA DÖNERKEN KIZILTEPE BELEDİYESİ VE DEVLET SU İŞLERİ EKİPLERİ TARAFINDAN İŞ MAKİNELERİYLE TEMİZLENMEYE BAŞLANDI.
MARDİN 07.10.2020, 10:29
Mardin’in Kızıltepe ilçesinden geçen Zergan Deresi, evsel atık yüzünden çöp yığınına dönerken Kızıltepe Belediyesi ve Devlet Su İşleri ekipleri, iş makineleriyle dereyi temizleme çalışması başlattı.
Cumhuriyet Mahallesi içerisinden geçen Zergan Deresinde Kızıltepe Belediyesi ve Devlet Su İşleri temizlik çalışması yaptı. Biriken evsel katı atıklar ve oluşan çamur yığınları kepçeler tarafından kamyonlara doldurularak çöp alanlarına taşındı. Dereye atılan ve derede birikerek görüntü ile su kirliliğine neden olan atık maddeler temizleniyor. Böylelikle hem görüntü kirliliği hem de rahatsız edici kokunun önüne geçileceği kaydedildi.
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