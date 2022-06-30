ÇATOM’dan 200 kişiye sağlık taraması

Artuklu ilçesine bağlı Medrese Mahallesinde bulunan ÇATOM ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün ortak çalışmalarıyla 100 çocuk ve 100 kadına ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı. Amaçlarının çocuklara ağız ve diş sağlığı bilincini aşılamak olduğunu söyleyen ÇATOM yöneticisi Dilek Sinavu, "Mardin Medrese Gül ÇATOM ve İl Sağlık Müdürlüğü, halk sağlığı iş birliğinde gerçekleştirilen, tarama faaliyetine 100 çocuk ve 100 anne tarama hizmetinden yararlandı. Toplamda 200 kişiye ağız ve diş sağlığı ile ilgili bilgi verildi" dedi.