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Çaldığı motosiklet ile hırsızlık yapan suçlu tutuklandı
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde çaldığı motosikletle hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.
MARDİN 19.12.2020, 17:12
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Mardin’in Mazıdağı ilçesinde çaldığı motosikletle hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.Mazıdağı İlçe Emniyet Müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre, Kayalar Mahallesi Ömer Halis Demir Caddesi’nde bulunan marketten hırsızlık ve Gündoğan Mahallesi Aydın Sokak’ta park halindeki motosikletin çalınmasıyla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan inceleme sonrasında hırsızlık zanlısı tespit edildi. Tespit edilen zanlı çaldığı motosikletle birlikte yakalanarak ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
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