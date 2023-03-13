Büyük Önder Atatürk’ün Mardin’e gelişinin 107. yılı kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk’ün Mardin’e gelişinin 107. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Mardin’e gelişinin 107. yıl dönümü dolayısıyla Hükümet Konağı’nda tören düzenlendi. Törende; Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi, Garnizon Komutanlığı adına Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu törende, günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı gerçekleştiren Yalım Ortaokulu Rehberlik Öğretmeni Aynur Tutaşı, İstiklal Harbi’nde mücadelesini silahsız fakat birlik içinde düşmanı korkutarak yapan Mardin halkının bir gece önce "Albay" olarak gördükleri Mustafa Kemal Atatürk’ü ertesi gün "General" apoletleriyle Paşa olarak selamladıklarını belirtti.

Tören, Artuklu Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencilerinden Zeliha Bakay’ın "O Kahraman" adlı şiiri okumasının ardından son buldu.

Törene; Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler ile STK temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.