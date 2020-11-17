Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde, saat 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yeni reform hazırlıkları içindeyiz. İnsan hakları eylem planı da bu hazırlıkların en önemlilerindendir.”
Bayburt Valisi Epcim, Mardin Valisi Demirtaş ile bir araya geldi
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’a nezaket ziyaretinde bulundu.
MARDİN 17.11.2020, 17:51
2
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Vali Demirtaş tarafından valilik önünde karşılanan Bayburt Valisi Epcim, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra valilik makamına geçti. Makamda bilgi alışverişinin yapıldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Demirtaş, ziyaretinden dolayı Bayburt Valisi Cüneyt Epcim’e teşekkür etti.Mardin’de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Epcim de misafirperverliğinden dolayı Vali Demirtaş’a teşekkür etti.
13°
açık