Başkan Tatlıdede, hafta sonu yürütülen çalışmalarda incelemelerde bulundu

Mardin’in Artuklu ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, hafta sonu mesaisinde kırsal ve merkez mahallelerinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, hafta sonu mesaisinde kırsal ve merkez mahallelerinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Tatlıdede, programına ilk olarak Tilkitepe Mahallesi’nde başlayarak bölgede yapılması planlanan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu. Daha sonra Düzlük Mahallesi’ne geçen Başkan Tatlıdede ve beraberindeki heyet, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapımı devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi. Mahalle muhtarı ve sakinleriyle de bir araya gelen Tatlıdede, yürütülen çalışmalarla ilgili taleplerini dinledi.

Mahalle muhtarı ve sakinleri, mahallelerinde yürütülen çalışmalarından dolayı Başkan Tatlıdede ve ekibine teşekkür etti. Tatlıdede, buradaki incelemelerinden sonra yol yapım çalışmalarının devam ettiği Yalım Mahallesi’ne geçti. Yalım Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Tatlıdede, yürütülen çalışmalarla ilgili birim amirlerinden bilgi aldı.

Artuklu’nun dört bir yanında çalışma seferberliğinin devam ettiğini vurgulayan Başkan Tatlıdede, “Biz göreve gelir gelmez herkese eşit hizmet götürme anlayışı içerisinde olduk. Şu an ekiplerimiz gerek merkez, gerekse de kırsal mahallelerimizde hummalı bir çalışma yürütüyor. İlçemizin dört bir yanını daha da güzelleştirmek için çabalıyoruz. Bugün ekip arkadaşlarımız ile birlikte Fen İşleri ekiplerimiz tarafından mahallelerimizde yürütülen çalışmaları inceledik. Mahalle ziyaretlerimiz sırasında vatandaşlarımızla da bir araya gelerek onların da sorun ve taleplerini dinliyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun, halkımızın yaşam konforunu artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.