Başkan Tatlıdede afet bölgesinde incelemelerde bulundu

Mardin’in Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, belediye ekipleri tarafından afet bölgesinde yürütülen çalışmaları incelemek için Adıyaman’a gitti.

Meclis üyeleri ile birlikte afet bölgesine giden Başkan Tatlıdede, Artuklu Belediyesi ekiplerinin bulunduğu koordinasyon merkezini ziyaret etti. Başkan Tatlıdede, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında ilgili birim amirlerinden bilgi aldı, özverili çalışmalarından dolayı belediye personellerine teşekkür etti. Artuklu Belediyesi ekiplerinin, afetin ilk gününden beri insani ihtiyaç, enkaz kaldırma ve çevre temizliği konusunda hummalı bir çalışma içerisinde olduğunu belirten Başkan Tatlıdede, “Allah bu yüce milletimize bir daha bu afeti yaşatmasın. Kolay değil, gerçekten çok büyük bir afetti. 10 ilde büyük bir yıkıma neden oldu. Biz de Artuklu Belediyesi olarak afetin ilk gününden beri sahada olarak her türlü desteği sunmak için gerekli tüm çabalarımızı yürüttük. Gerek afet bölgesine insani yardım gönderilmesi, gerekse de Mardin’de misafir ettiğimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek konusunda olağanüstü bir seferberlik ilan etmiştik. Ekibimizle birlikte gece gündüz sahadaydık. Bugün de afetin en etkili olduğu illerden biri olan Adıyaman’a geldik. Belediye personellerimiz burada adeta mini bir belediye kurarak, bölgedeki enkaz kaldırma ve temizlik işlerinde ilgili birimlerle koordinasyon sağlayarak çalışmalarını sürdürüyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten onlar da zorlu bir mücadele veriyor. Uzun bir zamandır burada çetin kış şartlarında çadırda kalarak buradaki çalışmalara destek olmaya çalışıyorlar. Afet bölgesindeki enkaz kaldırılma ve temizlik işleri devam ettiği sürece Artuklu Belediyesi’nin buradaki çalışmaları aralıksız bir şekilde devam edecektir. Bu büyük afette binlerce canımızı kaybettik. Hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet diliyorum, geride kalanlara da geçmiş olsun dileklerimi ileterek sabırlar diliyorum” dedi.

Başkan Tatlıdede, afet bölgesindeki vatandaşlarla da bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.