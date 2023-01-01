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Başı plastik kaba sıkışan köpeği vatandaş kurtardı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde başı plastik kaba sıkışan köpeği bir vatandaş kurtardı.

MARDİN 01.01.2023, 10:03
Başı plastik kaba sıkışan köpeği vatandaş kurtardı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde başı plastik kaba sıkışan köpeği bir vatandaş kurtardı.

Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva Mahallesi’nde kafası plastik kaba sıkışan köpek, bir vatandaşın dikkatini çekti. Duyarlı vatandaş, makas ile plastik kabı kesip köpeğin başını sıkıştığı yerden çıkardı. Köpek daha sonra yaşam alanına geri bırakıldı.

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