banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Prens William: Irkçı değiliz, Harry ile konuşacağım
Prens William: Irkçı değiliz, Harry ile konuşacağım
Zayn Malik, Grammy'yi rüşvetle suçladı
Zayn Malik, Grammy'yi rüşvetle suçladı
Yargıtay flaş FETÖ kararı! 160 sanık serbest
Yargıtay flaş FETÖ kararı! 160 sanık serbest
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Dağ: "Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi’nde Tecrübelerimizi Aktaracağız"

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Mardin’de ‘Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi’nin detaylarını basın mensuplarıyla paylaştı. Bahçeşehir Kolejinin dijital eğitimde 12 yılı aşan tecrübesi olduğunu söyleyen Özlem Dağ, artık dijital eğitimin hayatımızın bir parçası olacağını belirtti.

MARDİN 11.03.2021, 14:04
2
Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Dağ: "Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi’nde Tecrübelerimizi Aktaracağız"

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Mardin’de ‘Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi’nin detaylarını basın mensuplarıyla paylaştı. Bahçeşehir Kolejinin dijital eğitimde 12 yılı aşan tecrübesi olduğunu söyleyen Özlem Dağ, artık dijital eğitimin hayatımızın bir parçası olacağını belirtti.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Genel Müdür Yardımcısı Savaş Boyar ve Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan Mardin Kampüsünü ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Toplantıda 21-22 Mayıs’ta gerçekleşecek “Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi”nin detayları basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Dijital eğitimde 12 yılı aşan tecrübe

Bahçeşehir Koleji Mardin Kampüsü’nde gerçekleşen toplantıda konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Kolejinin dijital eğitimdeki 12 yılı aşan tecrübesini, 21-22 Mayıs’ta gerçekleştirecekleri “Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi”nde eğitim camiasıyla paylaşacaklarını belirtti.

Dijital eğitim yaklaşımlarından bahseden Dağ, “Biliyorsunuz çok özel bir dönemdeyiz. Pandemi koşullarında 1 yılı geride bıraktık. Pandemi başından beri eğitim ve sağlık sektörleri büyük çaba gösteriyor. Bahçeşehir Koleji olarak 12 yılı aşkın süredir dijital eğitimin içerisindeyiz bu nedenle sürece çok hazırlıklı başladık. Aslında bu zor sınavın çalışkan öğrencisi olduk denilebilir. Geçtiğimiz yıl online süreçlerin nasıl olacağı konuşulurken biz, senkron-asenkron eğitimlerimizde dijital eğitim platformumuz Metodbox ve SeeMeet ile bu süreçleri yürüttük. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde dahi eğitimde böyle hızlı refleks gösterilemediğini görüyoruz. Biz başarılı ve hızlı bir süreçle öğrencilerimizin eğitimden kopmadan aynı kaliteyle devam etmesini sağladık.” dedi.

“Hibrit eğitim artık hayatımızın her alanında olacak”

Dijital eğitimin bundan sonra hep hayatımızda olacağını ifade eden Özlem Dağ, pandemi sonrasında da yüz yüze ve dijital platformlarla hibrit bir eğitimin hayatımızda olacağını söyledi. Dağ sözlerine şöyle devam etti: “Yüz yüze eğitimin akran öğrenmesi, yetişkinlerden görerek öğrenme, fiziki süreçlerin tamamlanması, somut öğrenme gibi pek çok avantajı var. Bu süreçler için okullarda yüz yüze eğitim önemli. Ancak dijital süreçlerin devam etmesi de eğitim öğretimin zenginleşmesi, zamandan ve mekândan bağımsız olarak öğrenme eyleminin devam etmesi için önemli. Bu nedenle her iki ortamda da yürütülecek hibrit eğitim bundan sonra hayatımızın bir parçası olacak.”

“Tüm Eğitimcileri Dijital Eğitim Tecrübelerini Paylaşmak İçin Bir Araya Getiriyoruz”

“Dijital eğitimdeki tecrübelerimizi tüm eğitim camiasıyla paylaşmak, ülkemizin eğitim camiasına, eğitim iklimine katkı sunmak hem kurum olarak hem de öğretmenler olarak görevimiz. Bu anlamda da önemli bir çalışmaya SODİMER ile imza atıyoruz. ‘Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi’nde Türkiye genelindeki tüm öğretmenler bu dönemdeki dijital eğitim deneyimlerini ve bence daha da önemlisi bu süreçteki gözlemlerini ve geleceğe dair hayallerini ve planlarını bu süreçte bütün öğretmenlerle paylaşacak. Bu nedenle Levent Hoca’ma ayrıca teşekkür etmek istiyorum bu sürece liderlik ettiği için. Bahçeşehir Koleji olarak bu süreci desteklemekten ayrıca çok memnunuz”.

"Yerli ve milli yazılımlarıyla Bahçeşehir Koleji binlerce öğrencisine etkili davranış kazandırmakta"

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan ise “En çok yorulan, emek veren değerli öğretmenlerimizi bir platform altında toplamak istedik. En ücra köyden en metropoldeki öğretmenimize kadar her birinin ürettiği dijital nesneler var. Öğrenme planları var, öğrenme araçları var. Bunları bir araya getirip gerekli desteği takdiri vermek istiyoruz. Çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bundan sonra bütün eğitim öğretim süreci böyle olmaya devam edecek. Daha da farklılaşacak. Yıllar öncesinde benim dijital eğitimi bilge olarak yorumladığım Enver Yücel Hoca’nın vizyonu Sayın Genel Müdürümüz Özlem Dağ’ın etkili liderliğiyle kurum bir ön almış durumda. Şu anda yerli ve milli yazılımlarıyla Bahçeşehir Koleji binlerce öğrencisine etkili davranış kazandırmakta. Bu bağlamda SODİMER’e yaptıkları destekten ötürü kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 28 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 28 39
10. Antalyaspor 28 36
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 28 30
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 28 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Adanaspor 25 27
14. Menemenspor 25 27
15. Balıkesirspor 25 26
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 29 68
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 28 50
5. West Ham 27 48
6. Everton 27 46
7. Tottenham 27 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 27 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 28 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 26 62
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 26 42
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 26 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 26 22
20. Huesca 26 20