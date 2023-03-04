Artuklu’da yaklaşık 1000 araçlık otopark hizmete girdi

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde oluşan trafik yoğunluğunu önlemek için yapılan yaklaşık 1000 araçlık otopark hizmete girdi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde yaşanan trafik sorununu ortandan kaldırmak amacıyla yürüttüğü yaklaşık 1000 araç kapasiteli otopark çalışmasını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, beraberindeki Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ile vatandaşların hizmetine sunulan otoparkta incelemelerde bulunarak Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan’dan bilgi aldı.

Otopark çalışmalarını şehrin farklı noktalarında sürdürdüklerini belirten Vali Demirtaş, “Mardin’imizin artan nüfusu yanı sıra gerçekleştirilen sağlık yatırımlarıyla birlikte Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde trafik yoğunluğu oluşuyordu. Şehrimizde en önemli ihtiyaçlarımızdan birinin de otopark olduğunu her zaman söylüyoruz. Bu doğrultuda farklı noktalarda otopark projelerimizi yürütüyoruz. Hastane çevresindeki trafiği rahatlatmak ve park sorununu ortadan kaldırmak için yaklaşık 1000 araçlık otoparkı hemşehrilerimizin hizmetine sunduk” dedi.