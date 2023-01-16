Artuklu’da 30 yıllık şebeke hattının yenileme çalışmaları başladı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın katılımıyla Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi’nde içme suyu hattı yenilme projesinin başlangıcı verildi.

Vali Mahmut Demirtaş, merkez Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi’nde gerçekleştirilecek içme suyu hattı ve su depoları yenileme projesinin başlama programına katıldı. Vali Demirtaş, mahallede yürütülecek proje ile ilgili yetkili birimlerden bilgi alarak çalışma sahasında incelemelerde bulundu. Vali Mahmut Demirtaş; şehir merkezi, ilçelerde ve kırsal mahallelerde vatandaşlara sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz su temin etmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

İçme suyu şebekesinin 30 yıl önce döşendiğini hatırlatan Vali Demirtaş, “Kabala bizim büyük bir mahallemiz. Ancak mahallemizde yaşadığımız en büyük problem şebekede sürekli bir takım arızların meydana geliyor olması. Bugün inşallah şebekeyi yeniliyoruz. 25 bin metre civarında bir hattı yenileyeceğiz. Yeni bir tane su deposu yapacağız. Mevcut olan iki tane su depomuzun bakım ve onarımını yapacağız. Yine bir tane su depomuzu da tamamen yıkmayı düşünüyoruz.” dedi.