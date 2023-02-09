Artuklu Üniversitesi yardım için seferber oluyor

Kampüs ve yerleşkelerini halka açan Mardin Artuklu Üniversitesi, depremin yıktığı bölgelere yardım göndermeye devam ediyor.

Deprem afetinin ilk günü yardım yüklü 2 aracı, AFAD emrinde ihtiyaç duyulacak alanlarda kullanılmak üzere üniversiteye ait bir minibüs ve yarım otobüsü personeliyle birlikte deprem bölgesine gönderen Mardin Artuklu Üniversitesi, dün de Adıyaman’a bir tır yardım malzemesi gönderdi. Yardımlar; yönetim, hocalar, çalışanlar ve öğrencilerin el birliğiyle hazırlanıyor. Deprem yaralarını sarmak için kenetlenen Mardin Artuklu Üniversitesinin fedakârlık örnekleri duygulandırıyor.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, yardım çalışmalarına destek veren herkese teşekkür ederek, "Dün Adıyaman’a gönderdiğimiz ekibimizin hem ilgililerle yaptıkları görüşmeler hem de kendi gözlemleri üzerine oluşturdukları talep listesini karşılamak üzere bu sabah mesai arkadaşlarımızın tamamını haberdar ettiğimiz bir yardım kampanyası başlattık. Hızlı bir çalışma ile oldukça geniş bir katılımla hatırı sayılır bir yardım topladık. STK’larımızdan birçok kişi çalışmamıza destek verdi. Bir an bile kaybetmeden acil ihtiyaçları hızlıca tedarik edip, bir yardım tırı hazırlayarak akşam olmadan Adıyaman’a doğru yola çıkardık. Bu süreçte içinde bulunduğumuz olumsuz şartlara rağmen geleceğe umutla bakmamamızı sağlayacak fedakârlık örnekleri de yaşadık. Uluslararası hocalarımızdan biri kendi yaptığı hatırı sayılır yardımla birlikte eşinin gönderdiği altın bileziği de ilgili arkadaşlara teslim etti. Malzemeleri ücreti mukabilinde taşıması için aradığımız bir tır şoförü biz teklif etmeden parasız götüreceğini söyleyip tüm ısrarlarımıza rağmen en azında yolluk olarak bile önerdiğimiz parayı almadı. Bu süreçte koşuşturma ve malzemeleri tıra yükleme işini de Mardin’de bulunan öğrencilerimiz yaptı" dedi.