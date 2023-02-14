Artuklu Üniversitesi psiko-sosyal destek ekipleri çalışmalarına başladı

Mardin Artuklu Üniversitesi psiko sosyal destek masa çalışanları deprem bölgesinden Mardin’e gelen öğrenciler ve deprem mağduru ailelere destek olmak amacıyla psikoloji bölümü ve çocuk gelişimi programı hocalarından oluşturdukları ekip ile çalışmalarına başladı.

Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen ve Mardin’e yerleşen öğrenciler ile ailelerine destek olmak üzere Mardin Artuklu Üniversitesi psikoloji bölümü ve çocuk gelişimi programında görevli öğretim elemanları ile rektörlük bünyesinde psiko-sosyal destek masası kurdu.

Artuklu Üniversitesi gerçekleştirilen planlama toplantısıyla psiko-sosyal destek masası çalışmalarına başladı.