Artuklu Üniversitesi öncülüğünde Uluslararası ’Kudüs’ün Geleceği Akademik Çalışmalar’ sempozyumu düzenlenecek

Mardin Artuklu Üniversitesinin öncülüğünde ’Kudüs’ün Geleceği Akademik Çalışmalar’ konulu sempozyumu Ankara’da gerçekleştirilecek.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar’ın Düzenleme Kurulu Başkanlığında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve OSTİM Teknik Üniversiteleriyle işbirliği içinde hazırlanan Uluslararası ’Kudüs’ün Geleceği Akademik Çalışmalar’ konulu sempozyumu 20, 21 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek. Dini, kültürel ve tarihsel olarak ifade ettiği sembolik, epistemolojik ve stratejik anlamlar bakımından farklı dinler, milletler tarafından kutsiyet atfedilen ayrıcalıklı konumu ile Beytülmakdis’in politik çatışmaların ve kültürel sömürge hayallerinin de merkezi alanlarından biri olduğunu belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Beytülmakdis’in tarihinin, demografisinin, kültürel hafızasının ve sosyolojik zemininin yeniden inşası üzerinden kurgulanan gelecek tasavvurları, özellikle gerçek ötesi argümanlarla, paradigmalarla ve kavramlarla ortaya çıkan teorilere dayalı kültürel ve zihnî bir işgal anlayışını içerdiğini, bu anlayışın bilimsel ve kültürel çalışmalarla desteklendiğini, bazı sözde bilim insanlarınca da ayrıca bu anlayışın rasyonalize edildiğini ve meşrulaştırıldığını belirtti. Özcoşar, söz konusu meşrulaştırmanın yaygın bir etki alanının bulunmasının da bu konuda üretilen kavramların, teorilerin bilimsel geçerliliklerinin araştırılmaması ve sorgulanmamasıyla ilgisinin olduğunun söylenebileceğini söyledi.

“Beytülmakdis’i her yönüyle inceleyecek bilimsel çalışmalar zorunluluk haline gelmiştir”

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, “Beytülmakdis’in tarihini, kültürel ve dinsel kodlarını, kutsiyetini, coğrafi ve stratejik konumunu emperyal amaçlardan bağımsız inceleyecek ciddi bilimsel çalışmalar hem dünya barışı hem de ilmin onurunu korumak adına bir zaruret haline gelmiştir. Beytülmakdis’te işgalin derinleştirilmesiyle eş-zamanlı yaşanan teorik ve kavramsal hareketlilik, epistemik köleliğe teslim olmamış ve sorgulama yetisini kaybetmemiş bilim insanlarına sorumluluk yüklemektedir” diye konuştu.

Rektör Özcoşar, bu bilinç ve sorumluluk anlayışı çerçevesinde 21-22 Ekim 2022 tarihlerinde Ankara’da düzenleyecekleri ’Kudüs’ün Geleceği Akademik Çalışmalar’ konulu sempozyum açılış programına bütün ilgili kesim ve kişileri beklediklerini ifade etti.