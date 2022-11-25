Artuklu Üniversitesi Mardin’i dünyaya tanıtıyor

Mardin Artuklu Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi, Sırbistan’da sürdürülebilir takılar ve geleneksel telkari Sanatı tanıtım programı gerçekleştirdi.

Programda Mardin’in kadim sanatı, coğrafi işaretli geleneksel telkarisi ve sürdürülebilir takılar gelen misafirlere tanıtıldı. Gerçekleştirilen sanat etkinliğinde Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nesrin Yeşilmen, Midyat Meslek Yüksek okulu Takı Tasarımı ve Kuyumculuk programından Öğretim Görevlisi Fatih Yeşilmen ve Öğretim Görevlis Sabahattin Akgül eserlerini sergiledi. Programın açılış konuşmasını Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy yaptı. Aksoy, "Yunus Emre Enstitümüzün Sırp dostlarımıza Türkçe kursları vermekle kalmadığını aynı zamanda kültürümüzü ve sanatımızı da dünyaya tanıttı. Telkari sanatı Türkiye’nin Güneydoğu’sunda yer alan tarih sanat ve kültür kenti Mardin’in en önemli el sanatlarıdır" dedi.