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Alışveriş merkezi müşteri memnuniyeti için kendi kartını geliştirdi

Mardin’in en büyük alışveriş merkezi olan Mardian Mall müşterilerine kazandırmak için kendi kartını geliştirdi.

MARDİN 07.01.2022, 15:23
Alışveriş merkezi müşteri memnuniyeti için kendi kartını geliştirdi

Mardin’in en büyük alışveriş merkezi olan Mardian Mall müşterilerine kazandırmak için kendi kartını geliştirdi.

Mardian Mall Alışveriş Merkezi açıldığı günden bu yana Türkiye’deki alışveriş merkezleri arasındaki yerini alarak Mardin’in en prestijli ve ilk karma projesi olma özelliğini kazandı. Alışveriş Merkezi Müdürü Mahmut Yıldızhan, Mardin ve çevre halkının tanıtımına katkıda bulunmak ve müşteri potansiyelini arttıramaya yönelik çalışmalar içinde olduklarını söyledi.

Kaliteli hizmet anlayışıyla çalışmalar yaptıklarını belirten Yıldızhan, “Aktivitelerle ziyaretçi sayımızı daha yukarı çekmekteyiz. Bu anlamda Müşterilerimizle olan bağımızı daha da kuvvetlendirmek ve 2. yılımızda pek çok ayrıcalık kazandırmak amacıyla ‘Mardian Card’ projesini hayata geçiriyoruz. Alışveriş kültürüne bambaşka bir soluk taşımak amacıyla sadece bir kart olmanın ötesinde bir anlayışla tasarlandı. Mardian Card’ın keyif ve avantaj dolu dünyasına herkese hoş geldiniz diyoruz. ‘Hayatına Artı Card’ sloganıyla projeyi değerli kılmak adına çekiliş düzenliyoruz ve ileriye yönelik puan birikim gibi farklı projelerle devam edeceğiz” dedi.

Yıl içerisinde de özel günleri belirlediklerini ifade eden Yıldızhan, “Mardian Card ’la 2’inci yılımızı değerli kiracılarımız ve müşterilerimizle kutlamak için 29 Aralık 2021 tarihinden itibaren başlayan ve Ramazan Bayramı’nı da içine alacak şekilde 24 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek olan ‘Alışveriş Sizden Eviniz Bizden’ adı altında etkinlik ve kampanya planladık. Bu konuda gerekli organizasyonu ve faaliyet planını yapmış bulunmaktayız. Bu kampanyayla amacımız tüm işletmeleri, yönetimi, çalışanları ile Mardian Mall Alışveriş Merkezi’mizin 2’inci yılını, yılbaşı, sevgililer günü, anneler günü, ramazan bayramını büyük bir coşku ile kutlamak, bu sevincimizi ve coşkumuzu değerli müşterilerimizle paylaşmaktır. Bunun yanında kampanya sistematiğinde ticari sirkülasyonu arttırmakla birlikte fanatik müşterilerimizin yanı sıra potansiyel müşterilere de ulaşmaktır. Bu vesileyle hali hazırda Mardin ve çevre illerde emsali bulunmayan alışveriş merkezimizin, mağazalarımızın, müşterilerimiz nazarı itibarinde marka bilinirliğini en üst seviyeye taşımak bu bilinirliği her daim güncel ve sıcak tutabilmektir” şeklinde konuştu.

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