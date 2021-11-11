AK Parti İlçe Başkanı Bağış, vatandaşlara kestane pişirip, dağıttı

Ak Parti Mardin’in Artuklu İlçe Başkanı Serdal Bağış, kestane pişirip vatandaşlara dağıttı.

Ak Parti Artuklu İlçe Başkanı Serdal Bağış, hafta boyu esnaf ve vatandaşlarla bir araya geliyor. Başkan Bağış, çarşamba akşamları ise kendi eliyle kestane arabası üzerinde pişirdiği kestaneleri vatandaşlara dağıtıyor. Soğuk kış akşamlarında yürekleri ısıttıklarını belirten Bağış, "Her hafta olduğu gibi bugünde kestane dağıttık. Soğuk Mardin akşamlarında vatandaşlarımızın yüzlerinde oluşturduğumuz tebessümlerle yürekleri ısıttık. Böylelikle de vatandaşlarımızla hasbihal etme fırsatı bulduk" dedi.