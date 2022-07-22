Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde, ’Adli Takip ve 10 Parmak Klavye’ kurs kayıtları başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi yaz aylarını dolu dolu geçirmek isteyen gençler için teknik eğitimlerden müzik eğitimlerine bilgisayar eğitimlerinden doğa ve kamp etkinliklerine gibi birçok kurs ile hizmet vermektedir. Gençlik merkezinde ilk defa verilecek olan 2 kursu bünyesine kattı. Adalet Bakanlığı sınavları, icra katipliği, zabıt katipliği ve ceza infaz kurumlarında katiplik için ve adli makamlar, noterler ve hukuk bürolarında adli işlemleri takip, hukuki dosya takibi, arşiv görevleri ve noter işlemleri yapabilecek yeterliliğe sahip gençler yetiştirmeyi hedefleyen “10 Parmak Hızlı Klavye Eğitimi ve Adli Takip Elemanı Eğitimi” başvuruları başladı. Kurs sonunda katılımcılara Milli Eğitim onaylı sertifika verilecektir. Kurslar başvuruya açık olup son başvuru tarihi bulunmamaktadır.

Kurslara başvuru yapmak isteyen gençler Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezine gelerek kayıt işlemlerine başlayabilirler.