24 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde hakkında kesinleşmiş 24 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu çerçevede, "kaçakçılık" ve "dolandırıcılık" suçlarından hakkında kesinleşmiş 24 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Üzerinde sahte kimlik bulunan hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.