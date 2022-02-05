2022’nin en yeni mobilya takımı mağazadaki yerini aldı

Mardin’de hizmet veren Ergül Mobilya 2022’nin en yeni mobilya takımını müşterilerin beğenisine sundu.

Kısa sürede Mardin’in en çok tercih edilen mobilya mağazası haline gelen Ergül Mobilya, müşterilerine yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Uygun fiyatı ve kalitesi ile ilgi odağı olan Ergül Mobilya şimdi ise 2022"nin en yeni mobilya takımı olan Helenka’yı müşterilerin beğenisine sundu. Mağaza sahibi Mehmet Bozdemir, "Müşterilerimiz için her şeyin en güzelini, en yenisini mağazamızda satışa sunmaya devam ediyoruz. 2022 yılının en trend modellerini getirme başladık. Helenka görüntüsü, şıklığı ve konforuyla müşterilerimizin vazgeçilmezi olacak" dedi.