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2022 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasında Mardin’in genç yeteneği ikinci oldu

Antalya’nın Serik ilçesinde düzenlenen 2022 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları 2 bine yakın sporcunun katılımıyla tamamlandı.

MARDİN 30.01.2022, 10:30
2022 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasında Mardin’in genç yeteneği ikinci oldu

Antalya’nın Serik ilçesinde düzenlenen 2022 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları 2 bine yakın sporcunun katılımıyla tamamlandı.

22 Ocak ile 29 Ocak tarihleri arasında oynanan 2022 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’na Türkiye’nin dört bir yanından kazanmak için aileleriyle beraber Antalya’ya gelen sporcular, şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. 24 kategoride 7 ve 18 yaş aralığında olan sporcular centilmence maçlara imza atarken, şampiyonalarda kendi kategorilerinde dereceye giren sporcular Milli Takım havuzuna girmeye hak kazandı.

Mardinli Tuana Abak 2’nci oldu

10 yaş kızlar kategorisinde Mardin’in gurur Tuana Abak rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek 1’nci ile eş puanla Türkiye 2’ncisi oldu. Türkiye çapında yapılan bu denli zorlu bir turnuvada derece çıkarmak elbet kolay olmadığını belirten Tuana Abak’ın babası Abdulkadir Abak, çocukların güçlerini ve vizyonlarını yükseltmek için çok çalıştıklarını söyledi.

Abak," 5 senedir üst üste milli sporcu çıkararak Mardin’imizin ve çocuklarımızın adını böyle zorlu bir platformda duyuruyoruz. Yeni hedefimiz ülkemiz adına Kasım’da yarışacağımız Avrupa Yaş gruplarında derece çıkararak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir. Dört yeni sporcumuz milli takımda mücadele etmeyi hak kazandı" dedi.

25 sporcuyla katılmış oldukları 2022 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasında bölgenin gurur kaynağı olduklarını söyleyen Mardin Satranç İl Temsilcisi Cengiz Yalçın, dört yeni sporcuyu milli takıma kazandırdıklarını dile getirdi. Yalçın, "Gelenekselleştirdiğimiz milli takıma sporcu kazandırma kültürümüz, centilmence yarışan sporcularımız ve il geneline yaydığımız bu zeka sporuyla ülke genelinde ses getirmeye devam ediyoruz. Mardin daha iyilerini hak ediyor. Bu sene birinciyle eş puanla 2. olup ülkemizin milli takımına kazandırmış olduğumuz Tuana Abak ve milli takıma yerleşen Rohat Miran Tokan, Nujin Yılmaz ve Sevim Sarıdağ’ı ayrıca kutluyor, başarıların devamını diliyorum. Her sene arttırarak devam ettiğimiz milli takım havuzuna sporcu katkısı sunma geleneğine bu sene de yeni oyuncular kazandırmak bizi mutlu etti. Biz de Mardin Satranç ailesi olarak sorumluluğumuzun bilincinde olup çalışıyor ve haklı bir gurur yaşıyoruz. Bu haklı gururu yaşamamızda katkıları olan Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze, Mardin Satranç İl Temsilciliğine, antrenörlerimize, bize desteklerini esirgemeyen velilerimize ve Türkiye Satranç Federasyonun Kurullarına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Antalya’da bir Otel’de düzenlenen ödül törenine Türkiye Satranç Federasyon Başkanı Gülkız Tulay, Başkanvekilleri Fatih Maden, Aşkın Keleş, As Başkanları Ömer Asım Ötegen, Nilüfer Çınar Çorlulu, Ayşa Kardaş Ergezen, Yönetim Kurulu Üyeleri Olcay Ak Nalbant, Berkay Çelik, Medine Boz ve Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Gençlik Spor Serik İlçe Müdürü Mevlüt Özen, Genel Sektereter Mehmet Sedat, Fırat kurul, sporcular, aileler antrenörler ve hakemler katıldı.

Derece yapan sporcuların ödülleri verilmesiyle birlikte 2022 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları son buldu.

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