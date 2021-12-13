15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı yenilenecek

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 40 bin metrekare alan üzerine kurulu 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkını yenileyecek.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından, kentin önemli sosyal donatı alanlarından biri olan ve halk arasında Karayolları Parkı olarak bilinen 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkının zemininde meydana gelen deforme, kırılma ve sökülmeler nedeniyle yenileme çalışmaları yapılacak.

40 bin metrekare alanda bulunan park içerisindeki ve refüjlerdeki bitkilerin sulanması amacıyla su deposu, yetersiz olan mevcut yürüyüş yollarına ek olarak parkın daha işlevsel olması için yeni yürüyüş yolları yapılacak. Park içerisinde bulunan elektrik trafosunun üzerine grafiti çalışması, park içinde ve etrafında aydınlatmanın yetersiz olduğundan aydınlatma direkleri ve elektrik altyapısı güçlendirilecek. Oturma gruplarının sayısı artırılarak vatandaşların güzel bir ortamda vakit geçirmeleri sağlanacak.

Çocukların vakit geçirdikleri oyun grupları yenilecek.