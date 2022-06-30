Mansur Yavaş'tan Ankara havası!

MANSUR YAVAŞ KENDİNİ BİR ANDA SAHNEDE ANKARA HAVASI OYNARKEN BULDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 3. yıl yeni proje tanıtım töreninde Ankaralı vatandaşlarla bir araya geldi. Sunumların ardından sahne alan Ankaralı şarkıcı Tan Taşçı'nın seslendirdiği şarkı esnasında Başkan Yavaş, seymenlerle Ankara havası oynadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sahneye çıkan seymenler ile birlikte Ankara havası oynayan Tan Taşçı ve Mansur Yavaş'ın görüntüleri sosyal medyada çok beğenildi.