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Mansur Yavaş'tan Ankara havası!
Güncel 30.06.2022, 12:04
MANSUR YAVAŞ KENDİNİ BİR ANDA SAHNEDE ANKARA HAVASI OYNARKEN BULDU
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 3. yıl yeni proje tanıtım töreninde Ankaralı vatandaşlarla bir araya geldi. Sunumların ardından sahne alan Ankaralı şarkıcı Tan Taşçı'nın seslendirdiği şarkı esnasında Başkan Yavaş, seymenlerle Ankara havası oynadı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Sahneye çıkan seymenler ile birlikte Ankara havası oynayan Tan Taşçı ve Mansur Yavaş'ın görüntüleri sosyal medyada çok beğenildi.
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