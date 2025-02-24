İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploma soruşturmasına da değinen Yavaş, "Gelişmeleri birlikte takip ediyoruz. Önümüzdeki günlerde ifadesini de verecek. Ne yazık ki her sabah yeni bir soruşturmayla uyanıyoruz. Ancak CHP'li belediye başkanları ve milletvekillerinin dayanışmasını kimse hafife almasın. Haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı birlikte mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kayyum atamalarına yönelik eleştirilerini yineleyen Yavaş, "Kayyum uygulamasından vazgeçilmelidir. En azından belediye meclisi içerisinden bir atama yapılmalıdır. Bu durum, seçmenin sandığa duyduğu güveni zedeliyor. Yasal düzenleme ile bu sorunun çözülmesi gerekiyor" dedi.

Yavaş, son yapılan bir ankette kararsız seçmen oranının yüzde 38 olduğunu hatırlatarak, "Bu durum, iktidar seçmeninin mevcut yönetimden uzaklaştığını ancak muhalefette de yeterli enerjiyi göremediğini gösteriyor. Bizim öncelikli görevimiz halkın beklentilerine yanıt vermek olmalıdır" şeklinde konuştu.