Zincir marketler denetim altında

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı ve Zabıta Dairesi’ne bağlı ekipler, il merkezindeki zincir marketlerde denetimde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, gıda ve temel tüketim ürünlerinin satıldığı zincir marketlere yönelik denetimde bulundu. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız’ın da yer aldığı denetimde, daire başkanlığına bağlı ekipler, marketlerde bulunan ürünleri titizlikle inceledi. Barkoddan ürün künyelerine kadar detaylı bir şekilde yürütülen denetim çalışmalarının ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Vatandaşlarımızın sağlıklarını korumak, fırsatçılığın önüne geçmek ve haksız kazancı engellemek için görev başındayız. Gıda ve temel tüketim ürünleri satışı yapan zincir marketlerde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da denetimlerimize sıkı bir şekilde devam edeceğiz.”