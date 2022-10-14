Zeytinyağı sektörü Salihli’de değerlendirildi

Manisa’da faaliyet gösteren Zeytinyağı işletmeleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Salihli’de değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Salihli Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde yapılan toplantıda konuşan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, iişletmelerin Zeytinyağı üretiminde 5996 Sayılı Kanun, TGK Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği, TGK Zeytinyağı ve Prina Yağı Tebliği, Zeytinyağı Üretim İşletmeleri İçin Hijyen Esasları ve İyi Üretim Uygulamaları konularında üretimlerini gerçekleştirmelerini, taklit ve tağşiş konusuna dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Toplantıya Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Gıda ve Yem Şube Müdürü Dr. Defne Bacınoğlu, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Ziraat Odası, Ticaret Odası ve Ticaret Borsası gibi meslek örgütlerinin temsilcileri, zeytinyağı işletme yetkilileri ile teknik personeller katıldı.