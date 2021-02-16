Zafer Kalkınma Ajansı’ndan Manisalı gazetecilere İHA eğitim desteği

Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Turgay Duyar, 2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Zafer Kalkınma Ajansı’na sundukları ’Manisa il genelinde gazetecilere yönelik, insansız hava aracı pilot lisansı eğitimi’ projelerinin değerlendirmeler sonucu ’Başarılı’ bulunduğunu ve mart ayı içerisinde eğitimlerin başlamasının beklendiğini söyledi.

Zafer Kalkınma Ajansına sunulan teknik destek projesi kapsamında, Manisa’nın 17 ilçesinde yerel ve ulusal basında faaliyet gösteren toplamda 60 gazetecinin eğitimden faydalanabileceğini kaydeden Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Turgay Duyar, değerlendirme sonrasında sözleşme ile ilgili evrakların Zafer Kalkınma Ajansı Manisa Yatırım Destek Ofisi Koordinatör Vekili Cansu Uyar’a teslim edildiğini kaydetti.

Gazetecilere yönelik insansız hava aracı pilot lisansı eğitim sürecinin Zafer Kalkınma Ajansı tarafından belirleneceğini ve mart ayı içerisinde eğitimlere başlamasının planladığını kaydeden Başkan Duyar, “Toplamda 60 gazetecinin alması planlanan eğitim ücretli eğitimdir, ancak finansmanı Zafer Kalkınma Ajansı tarafından teknik destek projesi kapsamında finanse edilecek olup, meslektaşlarımız eğitim için ücret ödemeyecektir. Manisa’nın 17 ilçesi içerisinde belirlediğimiz 6 ilçede derneğimize üye meslektaşlarımız öncelikli eğitim alacaklardır. Eğitimler Şehzadeler, Yunusemre, Soma, Alaşehir, Gördes ve Kula ilçelerinde 10’ar kişilik gruplar halinde düzenlenecek olup, eğitim sonrasında insansız hava aracı (İHA) pilot lisansı sahibi olacaklardır.” dedi.

Eğitimlerin derneğin 2’nci kuruluş yıldönümüne denk geleceğini vurgulayan Başkan Duyar, Zafer Kalkınma Ajansı’na Manisalı gazeteciler adına teşekkür ettiklerini ifade etti.

"Pandemiye rağmen 2 yıla çok şey sığdırdık"

Derneğin 25 Mart 2019 yılında kurulduğunu anımsatan Başkan Duyar, pandemi sürecinde faaliyet yapamadıklarını belirterek şöyle devam etti: “Kuruluşumuzun ardından 479’uncusu düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında dernek olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi’nde ‘Dünden Bugüne Basında Mesir’ isimli eski gazete haberleri sergisini açtık. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şehzadeler İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği protokolü çerçevesinde dernek binamızda 12 arkadaşımıza İŞKUR destekli ’Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım’ kursu verdik. Kurs süresince kursa katılan emektar gazeteci arkadaşlarımıza İŞKUR tarafından cep harçlığı verildi. Kurs bitiminde de Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikanın da sahibi oldular. Kursların ardından Halk Eğitimi Merkezi’nde öğretmenlik yapabilecek arkadaşlarımızın 3’ünün Yunusemre, 1’inin ise Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi’nde ücretli öğretmenlik başvuruları için öncülük yaptık. Ayrıca, Manisa Valiliği AB Proje Hazırlama Birimi ve Şehzadeler Kaymakamlığı işbirliğinde sivil toplum örgütlerine yönelik AB Proje Hazırlama eğitimi geçekleştirilmesini sağladık. Son olarak derneğimiz başvurusu sonrasında Manisa’da ilk olarak Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Radyo-Televizyon alanı açılmasını sağladık.”