Zabıtadan seyyar denetimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu yerlerde tezgah açan seyyar satıcılara yönelik uygulama gerçekleştirdi. Covid-19 salgınına yönelik tedbir almamanın yanı sıra trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kayıtlı esnafın işlerini engelleyen seyyar satıcılardan vatandaşların alışveriş yapmamasını isteyen Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, “Ağırlıklı olarak Manisa dışından gelen ve nereden getirildiği belli olmayan ürünler, halkımızın sağlığını tehdit edebilir” dedi.

Vatandaşın huzuru ve güveni için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, her hafta Perşembe günleri Eski Garaj yanında kurulan Perşembe Pazarı başta olmak üzere, cami önleri ve halkın yoğun olduğu yerlerde satış yapmaya çalışan seyyar satıcılara yönelik uygulama yaptı. Seyyar satıcıların Covid-19 salgınına yönelik tedbir almamalarının yanı sıra trafik güvenliğini tehlikeye attıklarını ve kayıtlı esnafın da işlerini engellediğini vurgulayan Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, “Ağırlıklı olarak Manisa dışından gelen ve nereden getirildiği belli olmayan ürünler, halkımızın sağlığını tehdit edebilir. Bu birinci endişemiz. Bunun yanında Perşembe Pazarı çevresinde bu satıcılar trafik güvenliğini de tehlikeye atıyor. Ayrıca bizler, kayıtlı vergisini veren esnafımızın hakkını da korumak durumundayız. Tüm bu sebepler ışığında vatandaşlarımızın seyyar satıcılardan alışveriş yapmamaları çağrımızı yineliyoruz” diye konuştu.