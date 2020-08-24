Zabıta Daire Başkanı Duman’dan 4 ilçede inceleme
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANI MUSTAFA DUMAN, TURGUTLU, ALAŞEHİR, SALİHLİ VE SARIGÖL İLÇELERİNİ ZİYARET EDEREK, ZABITA VE GÜVENLİK PERSONELİ İLE BİR ARAYA GELDİ. ZİYARETLERDE SALİHLİ İLÇESİNDE İZİNSİZ KAZI YAPTIĞI TESPİT EDİLEN FİRMAYLA İLGİLİ İŞLEM BAŞLATILIRKEN, ALAŞEHİR HAL DENETİM EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI TAKİP EDİLDİ VE SARIGÖL HAŞİM DİRİK KAPALI PAZARYERİNDE MASKE VE SOSYAL MESAFE DENETİMİ YAPILDI.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Turgutlu, Alaşehir, Salihli ve Sarıgöl ilçelerini ziyaret ederek, zabıta ve güvenlik personeli ile bir araya geldi. Ziyaretlerde Salihli ilçesinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen firmayla ilgili işlem başlatılırken, Alaşehir Hal Denetim ekiplerinin çalışmaları takip edildi ve Sarıgöl Haşim Dirik Kapalı Pazaryerinde maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Turgutlu, Salihli, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerini ziyaret ederek, sahada çalışan ekiplerle birlikte yerinde denetimler gerçekleştirdi. Daire Başkanı Mustafa Duman, Salihli ilçesi ziyaretinde belediyeden izin almadan kazı yapan firmayı tespit ederek, kazıyı durdurdu. Konu ile ilgili işlem başlatılırken, gerekli yazışmaların yapılması için ilgililere talimat verildi. Duman, daha sonra Alaşehir ilçesini ziyaret etti. İlçe merkezinde Türk bayrağı ile Türki cumhuriyetlerin bayrakları yenilenirken, hal denetim ekipleri de ziyaret edilerek çalışmalarında kolaylıklar dilendi.
Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Sarıgöl ilçesiyle turunu noktaladı. Sarıgöl Belediyesi Zabıta Müdürü ve Büyükşehir zabıta ekipleriyle birlikte Haşim Dirik Kapalı Pazaryerinde denetimlere katılan Duman, maske ve mesafe konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Esnafa hayırlı işler dileyen ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Duman, ilçe ziyaretlerini rutin olarak sürdürdüklerini söyledi.
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