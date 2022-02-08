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Yürüme güçlüğü çeken vatandaşın akülü araç sevinci

Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen’in Sosyal medyada yaptığı paylaşım sonucu hayırseverlerin katkısı ile Hüseyin Örgen akülü aracına kavuştu.

MANİSA 08.02.2022, 15:46
Yürüme güçlüğü çeken vatandaşın akülü araç sevinci

Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen’in Sosyal medyada yaptığı paylaşım sonucu hayırseverlerin katkısı ile Hüseyin Örgen akülü aracına kavuştu.

Manisa’da yaşayan ve ayaklarında sorunlar nedeniyle yürüme güçlüğü çeken Hüseyin Örgen ihtiyaç duyduğu akülü aracına kavuştu. Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen’in Sosyal medyada yaptığı paylaşım sonucu harekete geçen hayırseverler akülü aracın alınması konusunda destek sağladı. Alınan akülü araç iki ayağında yürüme güçlüğü bulunan Örgen’e Manisa Valiliği önünde aracı teslim edildi, aracın kullanımı hakkında bilgi verildi. Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen ile hayırseverlere teşekkür eden Hüseyin Örgen Cumhuriyet meydanında tur attıktan sonra akülü aracı ile evine gitti.

Çok duygulandığını ifade eden Hüseyin Örgen, “Çok güzel, hangi kardeşimiz bu arabayı bana almalarında yardımcı olduysa Allah onlardan bin kere razı olsun. Allah zeval vermesin inşallah. Çok güzel kelimeler konuşmak isterim ama şu anda aklıma gelen bu. Gerçekten de yani, memnunum yani. Sağ olsun Vali Beyimiz çok ilgilendi. Osman kardeşim ilgilendi, arkadaşların vesilesiyle oldu bu. Çok sıkıntı çektik ayağımdan o yönde Allah razı olsun” dedi.

Örgen’in rahatlıkla ulaşım sağlayabileceğini belirten Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen “Bir akşam Hüseyin amca ile karşılaştık. Tabi biraz sıkıntıları vardı ayağından özellikle. Ulaşım sağlayamadığından ve çeşitli sıkıntılarından bahsetti. Biz öncelikle ısınma gibi problemlerini hallettikten sonra kendinin engelli olduğunu fark ettik ayaklarından, yürümekte güçlük çekiyor. Bunun içinde bir arabaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Derhal dostlarla hayırseverlerle iletişime geçtik bunu ben sosyal medya hesaplarımdan paylaştım. Oradaki dostlar sağ olsunlar hemen destek sağladılar fazlasıyla, ilgili arkadaşın satış firma hesabına gönderdiler. Oradan arabasını hemen aldık teslim ettik. İnşallah bundan sonra ulaşım sıkıntısı çekmeyecek, diğer ihtiyaçları içinde yanında olacağız. Ben özellikle hayırsever dostlara çok teşekkür etmek istiyorum. Allah onlardan razı olsun” diye konuştu.

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