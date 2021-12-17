Yunusmereli judocular 18 madalyayla Ankara biletini aldı

Yunusemre Belediyesporlu judocular, Büyükler Judo İl Birinciliğinde 18 madalya elde ederek, Ankara’da yapılacak Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Judo İl Temsilciliği’nin faaliyet programında yer alan Büyükler Judo İl Birinciliği, Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Müsabakalarda mücadele eden Yunusemre Belediyesporlu judocular, 2 altın, 3 gümüş ve 13 bronz madalya olmak üzere toplamda 18 madalya elde etti. Kürsüye ambargo koyan mavi-beyazlı judocular, 24 - 26 Aralık tarihlerinde Ankara’da yapılacak Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı. Müsabakaları izleyen Yunusemre Belediyespor Genel Koordinatörü Güliz Onater, çok genç bir takımla katıldıkları il birinciliğinden iyi bir başarı elde ettiklerini belirterek, Türkiye Şampiyonası biletini alan sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.