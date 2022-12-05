Yunuskent 5. etaba rekor başvuru

Yunusemre Belediyesi’nin, Manisa’nın konut sorununa neşter vuran 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin 5. etabı başlıyor. “İlk Evim, İlk İşyerim Projesi” dahilinde Yunuskent’e yapılacak 750 konut için 21 bin 307 başvuru olurken; kesinleşen başvuru listeleri TOKİ’nin resmi web sitesinde yayınlandı.

Yunusemre Belediyesi’nin, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla hayata geçirdiği 2 bin 600 konut, 2 okul, 3 cami, 2 ticaret merkezi, onlarca işyeri, oyun parkları ve otoparkların tamamlandığı ve 10 bine yakın vatandaşın yaşamaya başladığı 1. ve 2. etabın yanı sıra 980 konut, 1 ticaret merkezi, 1 cami, 8 derslikli 1 anaokulu, 23 derslikli 1 ilkokul, 24 derslikli 1 ortaokulun yapımının devam ettiği 3. etap ile kısa süre içerisinde yapımına başlanacak 366 konut, 16 adet işyerinin bulunduğu 4. etaptan oluşan 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’ne bir etap daha ekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak açıklanan ’İlk Evim, İlk İşyerim Projesi’ dahilinde Akgedik Yunuskent’e 750 konut daha yapılacak. 5. etap için kesinleşen başvuru listeleri TOKİ’nin resmi web sitesinde https://www.toki.gov.tr/Projeler/projeler/manisa_yunusemre.html linki üzerinden yayınlandı. Rekor başvurunun olduğu projeye 21 bin 307 kişi ev sahibi olabilmek için başvururken; bunların 19 bin 158’i geçerli sayıldı. Proje ile 750 vatandaşın daha ev sahibi olacağını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Akgedik’te bir şehir kurduklarını belirtti. Başkan Çerçi projenin ihalesinin 2023 yılı içerisinde yapılacağını, bu anlamda süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.