Yunusemre’ye 80 milyonluk eğitim yatırımı

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Yunusemre ilçesinde depreme dayanıksız olduğu belirlenen ve geçen yıllarda yıkımı gerçekleştirilerek inşaatına başlanan Muradiye Atatürk Ayser Kani Çeliker Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu ve Türk Birliği İlkokulu’ndan incelemelerde buludu. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici’den devam çalışmalar hakkında bilgi alan Baybatur, yapımı devam eden okullarla ilçeye yaklaşık 80 milyon liralık yatırımla 108 yeni derslik kazandırıldığını söyledi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Yunusemre ilçesinde yapımına devam edilen okul inşaatlarında incelemelerde bulundu. Muradiye Atatürk Ayser Kani Çeliker Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu ve Türk Birliği İlkokulu inşaatlarını gezen Baybatur, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından TOKİ aracılığıyla ilçeye kazandırılan yeni okulların hem depreme dayanıklı hem de teknolojik alt yapı olarak güçlü olduğunu belirtti. Baybatur, "Ülkemiz, AK Parti ile 20 yılda büyük hizmetler kazandı. Bugün Manisa’da incelemelerde bulunduğumuz okullar ile şehrimize yaklaşık 80 Milyonluk bir yatırımla 108 yeni derslik kazandırıldı. Bu okullarımızın eğitime başlamasıyla öğrencilerimiz günümüz teknolojileriyle donatılmış, depreme dayanıklı okullarda eğitim görecekler. Bu yatırımlar, kent genelinde yaptığımız hizmetlerin sadece küçük bir kısmı. Yapılan tüm hizmetler, şehrimize, vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Milletvekili Baybatur’a ziyaretlerinde, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Muradiye Mahalle Muhtarı Eyüp Han Aykıran, Atatürk Mahallesi Muhtarı Bedri Kılıç ve partili yöneticiler katıldı.