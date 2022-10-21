Yunusemre’nin milli gururları hem sporda hem de eğitimde başarılı

Yunusemre Belediyespor’un şampiyon judocuları Sümeyye Kaya, Emine Mihrace Çelen ve Kardelen Öztürk, spor ve eğitimdeki başarılarıyla çevrelerine örnek oluyor.

Yunusemre Belediyespor’da milli judocular Sümeyye Kaya, Emine Mihrace Çelen ve Kardelen Öztürk, spordaki başarılarını eğitim hayatında da sürdürüyor. Geçen dönem liseyi başarıyla tamamlayan genç judocular, Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ni kazandı. Milli judocular, spor ve eğitimin ayrılmaz bir bütün olduğunu söyledi. Hayat felsefesi haline getirdikleri judonun sportif ve ders başarı hedeflerini olumlu etkilediğini kaydeden Sümeyye, Emine ve Kardelen, "Judonun felsefesinde saygılı, düzenli ve disiplinli olmanın yanı sıra zorluklarla mücadele etmek var. Bizleri hayata en iyi şekilde hazırlayan çok yönlü bir eğitim aracı olarak gördüğümüz judoyu küçük yaştan bu yana severek yapıyoruz. Spor ve eğitim ayrılmaz bir bütündür. Zamanı doğru kullandığınızda her ikisi de başarıyla yapılabilir. Hiçbir şeyi gözümüzde büyütmeyelim. Pes etmeden çalışmakla büyük hedeflere ulaşmak mümkün. Bizlere bu yolda destek olan herkese teşekkür ediyor, merhum duayen hocamız Ali Atmaca’yı rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Bir kez Okul Sporları Gençler Dünya Şampiyonluğu, bir kez de Gençler Avrupa 3’üncülüğü elde eden Sümeyye Kaya ile Yıldızlar Türkiye Şampiyonluğu ve Balkan 3’üncülüğü bulunan Kardelen Öztürk, beden eğitimi öğretmenliği bölümünde okuyor. Türkiye ümitler ve gençler şampiyonalarında iki gümüş madalya kazanan Emine Mihrace Çelen ise spor yöneticiliği bölümünde okuyor.