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Yunusemreli sporcular çalışmalarına evden devam ediyor

11 branşta pandemi sürecinde de spor aktivitelerini devam ettiren Yunusemre Belediyespor Kulübünde sporcular 17 Mayıs’a kadar çalışmalarını evden antrenörlerin yaptığı program çerçevesinde sürdürecek.

MANİSA 03.05.2021, 15:59
Yunusemreli sporcular çalışmalarına evden devam ediyor

11 branşta pandemi sürecinde de spor aktivitelerini devam ettiren Yunusemre Belediyespor Kulübünde sporcular 17 Mayıs’a kadar çalışmalarını evden antrenörlerin yaptığı program çerçevesinde sürdürecek.

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı nedeniyle kulüp sporcularının çalışmalarına evde devam ettiklerini dile getirdi. Antrenmanların antrenör gözetiminde video konferans yöntemi ile devam ettiğini belirten Arif Alkan, “Kulüp sporcularımız antrenörlerimizin planlaması doğrultusunda evden bireysel çalışmalarını yaparak formlarını koruyorlar. Çalışma videolarını da antrenörlerine atıyorlar. Bu antrenmanlar da sosyal medya sitemizde yayınlanıyor. Millî sporcularımızın olduğu judo, badminton ve wushu kungfu bireysel branşlarında milli sporcularımız gerekli izinler alınarak antrenörleri gözetiminde salonlarında çalışıyor. Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden futbol ve voleybol takımlarımız da, hazırlıklarına aynı şekilde devam ediyor. En büyük temennimiz ülkemizin ve dünyanın yaşadığı bu süreçten en kısa sürede kurtulmasıdır” dedi.
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