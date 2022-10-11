Yunusemreli minik judoculardan 27 madalya

Yunusemre Belediyespor’un minik judocuları, Amatör Spor Haftası Judo Turnuvası’nda kürsüye ambargo koydu. Müsabakalarda ter döken Yunusemre Belediyesporlu judocular, 8 altın, 7 gümüş, 12 bronz olmak üzere toplamda 27 madalya kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Judo İl Temsilciliği tarafından organize edilen Amatör Spor Haftası Minikler Judo Turnuvası, Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı. Müsabakalarda ter döken Yunusemre Belediyesporlu judocular, 8 altın, 7 gümüş, 12 bronz olmak üzere toplamda 27 madalya kazandı. Mavi Beyazlı judocular, 2023 yılında yapılacak ulusal ve uluslararası müsabakalar öncesi gösterdikleri performansla büyük umut verdi. Kulüp Başkanı Arif Alkan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, başarıda emeği geçen sporcu ve antrenörleri tebrik ederek, "Aldığımız madalyalar, altyapımızın ne kadar sağlam ve emin ellerde olduğunun bir göstergesi. Minik yeteneklerimiz, üst yaş kategorilerinde başarılarıyla bizleri gururlandıran ağabey ve ablalarının izinde. Hepsini yürekten kutluyorum. Katıldığımız her branşta altyapıdan ahlaklı ve erdemli sporcular yetiştirerek Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin bizlere vermiş olduğu desteklere layık olmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak görevimiz" diye konuştu.

Kızlar kategorisinde: 24 kilogramda Rabia Tekin 1., 32 kilogramda Ecrin Kızıl 2., 32 kilogramda Elif Su Avuçi 3., 40 kilogramda Nazelin Beytekin 3., 40 kilogramda Elif Cesur 3., 44 kilogramda Hiranur Özbek 1., 44 kilogramda Eylül Yılmaz 2., 44 kilogramda Ecrin Çelik 3., 44 kilogramda Zeynep Cemre Aka 3., 48 kilogramda Yağmur Yıldırım 3., 48 kilogramda Yağmur Ergen 3., 52 kilogramda Azra Karataş 2., 52 kilogramda Nisa Nur Çiçek 3., 57 kilogramda İkra Üzüm 1. +57 kilogramda Ceylin Çakır 1., +57 kilogramda Defne Su Demircan 2.

Erkekler kategorisinde: 26 kilogramda Aydın Giray Zeytin 1., 30 kilogramda Orhan Karasu 3., 38 kilogramda Hüseyin Yasin Yerkazanoğlu 1., 42 kilogramda Yiğit Emre Çecen 3., 42 kilogramda Poyraz Çakal 3., 46 kilogramda Erdem Topuz 2., 46 kilogramda Nurullah Yağız Arı 3., 55 kilogramda Ramazan İnci 1., 55 kilogramda Mustafa Kalay 2., 60 kilogramda Canberk Şişmanlar 1., +60 kilogramda Batuhan Taşkıran 2.