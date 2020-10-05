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Yunusemreli milli sporcu antrenmanlarına başladı

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA AMELİYAT OLAN YUNUSEMRE BELEDİYESPOR’UN MİLLİ JUDOCUSU KARDELEN ÖZTÜRK, DİNLENME DÖNEMİNİN ARDINDAN ANTRENMANLARINA BAŞLADI.

MANİSA 05.10.2020, 14:57
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Yunusemreli milli sporcu antrenmanlarına başladı

Geçtiğimiz aylarda ameliyat olan Yunusemre Belediyespor’un milli judocusu Kardelen Öztürk, dinlenme döneminin ardından antrenmanlarına başladı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi’nde başarılı ameliyatla sağlığına kavuşan Yunusemre Belediyespor Kulübü Milli Sporcusu Kardelen Öztürk ilk çalışmasını yaptı. Spora yeniden dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren başarılı sporcu duygularını şu sözlerle ifade etti: "Ameliyatım çok başarılı geçti. Tüm doktorlarıma teşekkür ederim. Güçlendirme antrenmanlara başladım. Antrenörlerimin gözetiminde çalışmalarıma devam ediyorum. Şimdi daha çok çalışarak inşallah kulübümü, ilimi başarılı bir şekilde temsil edeceğim ve madalyaları kazanacağım”

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