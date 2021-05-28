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Yunusemreli milli judocular tempo düşürmüyor

Yunusemre Belediyespor Judo takımı milli sporcuları, antrenmanlarına aralıksız devam ediyor.

MANİSA 28.05.2021, 13:05
Yunusemreli milli judocular tempo düşürmüyor

Yunusemre Belediyespor Judo takımı milli sporcuları, antrenmanlarına aralıksız devam ediyor.

Yunusemre Belediyespor Judo takımı milli sporcuları, formlarını korumak ve müsabakalara hazır olmak için antrenörleri gözetiminde antrenman yapıyor. Çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Yunusemreli milli sporcular Enes Pınar, Emine Mihrace Çelen, Kardelen Öztürk, Ceyda Aydın, İkranur Durak, İlayda Akçagün, Yıldıray Arguz, Sümeyye Kaya ve müsabakalar başladığında şampiyonlukları, kupaları ve madalyaları kazanmayı hedefliyor. Antrenmanlara ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediyespor Kulübü Judo Takımı Antrenörü Orhan Akdemir, yalnızca milli takım sporcularının alınan izinler ile salonda çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Akdemir açıklamasında, “Tüm dünyada ve ülkemizde etkili olan korona virüs nedeniyle Yunusemre Belediyespor Kulübü judocularımız antrenmanlarını evde yapıyor. Milli sporcularımız da günlük planlama ile antrenör arkadaşlarımızın gözetiminde her an müsabakalara hazır şekilde formlarını koruyorlar" dedi.
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