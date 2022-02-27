Yunusemreli milli judocular Hırvatistan yolcusu

Yunusemre Belediyespor’un ümit milli judocuları Abdullah İnci, Merve Kaya ve Sura Nil Karasu, Hırvatistan’da yapılacak Ümitler Avrupa Kupası öncesi milli takım kampında çalışmalarını sürdürüyor.

Judoda Yunusemre’ye büyük gurur. Geçtiğimiz günlerde Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası’nda madalya kazanarak milli takım kadrosuna davet edilen Yunusemre Belediyespor judocularından Abdullah İnci, Merve Kaya ve Sura Nil Karasu, Hırvatistan’ın Zagreb kentinde 12-13 Mart tarihlerinde yapılacak Avrupa Kupası için hazırlıklarını sürdürüyor. Milli takımda teknik kadrolar yönetiminde günde çift antrenman yapan Yunusemreli judocular, gözünü Avrupa’ya çevirdi. Kadın ümit milli takımımızın Burdur’da, erkek ümit milli takımımızın ise Samsun’da hazırlık kamplarını gerçekleştirdiğini kaydeden Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Halil Atmaca, "Milli takıma sporcu kazandırdığımız için gururluyuz. Hem karakter hem de yetenekleriyle Ay-yıldızlı formaya çok yakışan üç sporcumuzun daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyoruz. Bizlere tam destek veren Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk ve Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan’a teşekkür ediyoruz." diye konuştu.