Yunusemreli kız hentbolcular uluslararası turnuvaya katılacak

Yunusemre Belediyespor Küçük Kız Hentbol Takımı, 1-5 Temmuz’da Alanya’da yapılacak Uluslararası 27. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası’nda Manisa’yı temsil edecek.

Manisa’da hentbol altyapısına büyük önem veren Yunusemre Belediyespor, gelecek vaat eden kız hentbolcularıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mavi Beyazlılar, 1 - 5 Temmuz tarihlerinde Antalya’nın Alanya ilçesinde bu yıl 27.si düzenlenecek olan Uluslararası 27. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası’nda boy gösterecek. Turnuvaya hareket eden kız hentbolcular, Manisa’yı başarıyla temsil etmek istiyor. Çalışmaların yönde devam ettiğini belirten Yunusemre Belediyespor Hentbol Antrenörleri Vedat Öcal ile Alper Akay, müsabakalardan iyi deneyimlerle dönmek istediklerini söyledi. Öcal ve Akay yaptıkları açıklamada, "Küçük yaş grubu kız takımımızla katılımı yüksek olan önemli bir turnuvada mücadele edeceğiz. Müsabakalar şenlik havasında olacak ve çim sahada oynanacak. Çocuklarımız zorlu bir eğitim ve öğretim yılını geride bıraktı. Hem onları ödüllendirmek hem de bir sonraki yıl yapılacak müsabakalarda deneyim kazanmaları açısından bu turnuvaya katılma kararı aldık. Altyapıda iyi bir jenerasyon yakaladık. Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk ve Kulüp Başkanımız Arif Alkan’ın bizlere vermiş olduğu desteklerle oluşturduğumuz altyapımızdan Türk hentboluna milli sporcular yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.