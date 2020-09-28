Yunusemreli kadınlardan Millet Çarşısı spor salonuna yoğun ilgi

Yunus Emre Millet Çarşısı’nda kadınlara yönelik açılan ve zumba, pilates, step, fitness, aerobik ve kişiye özel programların yer aldığı spor salonu büyük ilgi görüyor.

Türkiye’nin en modern kompleks projelerinden biri olan Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde kadınlara yönelik spor salonu açıldı. Zumba, pilates, step, fitness, aerobik ve kişiye özel programın yer aldığı salona kadınlar oldukça fazla ilgi gösteriyor. Kadınlar, hafta içi pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 09.00 - 17.00 saatleri arasında Antrenör Zarife Tok eşliğinde form tutarken, spor yapmak isteyen tüm kadınları merkeze davet eden Zarife Tok, “Salonumuz kısa bir süre önce açılmasına rağmen kadınlarımızdan yoğun ilgi gördü. Bu memnuniyet verici. Burada zumba ve pilates ile kursiyerlerimizin sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizle fazla kilolarınızdan kurtulup sağlıklı ve mutlu bir yaşama merhaba diyebilmelerini sağlıyoruz. Form tutmak isteyen tüm hanımlarımızı merkezimize bekliyoruz” diye konuştu.