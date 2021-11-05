Yunusemreli kadınlardan kuaförlük kursuna büyük ilgi

Yunusemre Belediyesi Yeni Mahalle Hanımlar Lokali’nde açılan kuaförlük kursuna katılan kadınlar, hem keyifli zaman geçiriyor hem de yeni bir meslek öğreniyor.

Sosyal belediyecilik alanında yaptığı projeler ile takdir toplayan Yunusemre Belediyesi, bünyesinde kurduğu hanım lokalleri ve meslek edindirme kurslarında binlerce vatandaşa ulaşıyor. Lokallerde en fazla ilgiyi gören kurslardan biri de kuaförlük. Yeni Mahalle Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kurslarında haftanın 3 günü düzenlenen kursta 15 kursiyer eğitim alıyor. Kursa katılan kadınlar, saç bakımı ile makyaj yapmayı öğreniyor. Eğitime ilginin oldukça yoğun olduğunu dile getiren Kurs Eğitmeni Betül Kocabay, öğrencilerin kuaförlük mesleğinin inceliklerini öğrenerek gelişim kaydettiğini söyledi. Kocabay, “Topçu Asım ile Yeni Mahalle Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kurslarında hanımlarımıza kuaförlük mesleğinin inceliklerini öğretiyoruz. Kurslarımızda hanımlar hem sosyalleşme imkanı buluyor hem de yeni bir meslek öğreniyor. Amacımız hanımların eğlenerek ve öğrenerek burada güzel bir şekilde zaman geçirebilmesi. Kursumuzun faaliyete geçmesinde emeği olan Yunusemre İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ve Yunusemre Belediyesine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Kursiyerlerden Ayşe Erkun da kurstan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle anlattı: “3 yıl önce kendi çevremden gördüğüm kadarıyla kuaförlüğe ilgim oluştu. Burada çok samimi bir ortamla karşılaştım. Eğitimi tamamladığımda hedefim kendime bir salon açmak”

Kursiyer Meryem Suziyan ise kendisini geliştirerek salon açmak istediğini belirtti.