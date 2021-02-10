Yunusemreli judocular milli takım kampına davet edildi

Katıldığı her turnuvadan başarılı sonuçlarla dönen Yunusemre Belediyespor’un başarılı judocuları; Sümeyye Kaya ve Enes Pınar 10-28 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Ümit Milli Takım Hazırlık Kampı’na davet edildi.

Ümitler Avrupa Kupası’na katılacak milli takım aday hazırlık kamp kadrosu belirlendi. Yunusemre Belediyespor’un başarılı judocuları bayanlarda Sümeyye Kaya, erkeklerde Enes Pınar milli takım kampına davet edildi. Yunusemre Belediyesporlu sporcuların milli takım hazırlık kampı kadrosuna davet edilmelerinin kendilerini oldukça mutlu ettiğini belirten Yunusemre Belediyespor Kulübü başkanı Arif Alkan başarıda emeği olan antrenörleri tebrik ederek, sporculara da başarılar diledi.

Yunusemre Belediyespor Judo takımı Antrenörü Orhan Akdemir ise, “Pandemi öncesi, sporcularımızın başarı grafiği oldukça yüksekti. Ulusal ve uluslararası turnuvalarda önemli başarılar elde ettik. Sporcularımızın hazırlık kampında iyi çalışıp; hem kulübümüzü hem de ülkemizi başarıyla temsil edeceklerini ümit ediyorum.” diye konuştu.

Ümit Kadın Milli Takım Kampı Trabzon TOHM’nde 10 - 28 Şubat 2021 tarihleri arasında, Ümit Erkekler Milli Takım Kampı da Samsun’da 8 Şubat - 4 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.