Yunusemreli judocu Sümeyye, Paris yolcusu

Yunusemre Belediyespor’un milli judocusu Sümeyye Kaya, mayıs ayında Paris’te düzenlenecek Okul Sporları Gençler Dünya Judo Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Yunusemre Belediyespor’un başarılı judocusu Sümeyye Kaya, 14 - 22 Mayıs tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te organize edilecek Okul Sporları Gençler Dünya Judo Şampiyonası’nda mücadele edecek. Son olarak Yunanistan’da Avrupa Kupası 3’üncüsü olan Sümeyye, Türkiye’ye bir madalya daha kazandırmak için yoğun bir tempoda çalışıyor. Hasan Türek Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi olan milli judocu, 26 - 27 Şubat tarihlerinde Nevşehir’de yapılan Okul Sporları Türkiye Gençler Judo Şampiyonası’nda altın madalya kazanmıştı. Sümeyye Kaya, Paris’e moralli hazırlandığını söyledi. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinin altını çizen Sümeyye, "Çok şükür ki büyük hayalleri gerçeğe dönüştürmenin ilk adımlarını atmaya başladım. Paris’te yarışacak olmak son derece gurur verici. Kariyerim açısından güzel bir deneyim olacak. İnşallah oradan da madalya ile döneceğim." dedi.

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan da Sümeyye’ye başarılar diledi. Alkan yaptığı açıklamada, "Sümeyye, oldukça başarılı ve değerli bir sporcumuz. Örnek bir hikaye yazarak bu seviyeye geldi. Türk judosuna kazandırmaktan mutluluk duyduğumuz sporcumuzun Paris’ten madalya ile döneceğine inanıyoruz. Onu yetiştiren ailesini, antrenörlerini ve öğretmenlerini kutlar, bizlere desteğini esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür ederiz." diye konuştu.