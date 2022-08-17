Yunusemreli hentbolcular sezonu açıyor

Yeni sezonda Manisa’yı 2. Lig Erkekler Hentbol Ligi’nde temsil edecek olan Yunusemre Belediyespor Hentbol Erkek A Takımı, 2022-2023 sezonu için hazırlıklarına önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak.

Geçen sezon bölgesel ligde mutlu sona ulaşarak 2. lig vizesini almayı başaran Yunusemre Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, önümüzdeki hafta yeni sezon çalışmalarına başlayacak. Kulüp Genel Koordinatörü Güliz Onater, teknik heyet ve sporcularla istişare toplantısında bir araya geldi. Çok Amaçlı Spor Salonu’nda yapılan toplantıda yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen Onater, “Gurur duyduğumuz takımımızın tribünleri coşturup Manisa’mıza hentbolu sevdireceğine inanıyoruz. Yeni sezonun centilmence geçmesini diler, şehrimize, kulübümüze ve hentbol camiasına hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

Antrenör Vedat Öcal da geçen sezon bölgesel ligde elde ettikleri başarıyı 2. ligde de devam ettirmeyi planladıklarını belirterek, “Ligimizin ekim ayında başlatılması bekleniyor. Daha zorlu bir lig olacak. Bu haftadan itibaren lige hazır girmek için sıkı bir çalışma temposuna gireceğiz. Potansiyeli olan, karakterli, genç ve çalışkan bir oyuncu grubumuz var. Hedefimiz altyapı ağırlıklı mevcut takıma birkaç yeni arkadaşımızı da dahil ederek Manisa’yı en iyi şekilde temsil etmek. Bizlere bu yolda destek olan Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk’e ve Kulüp Başkanımız Arif Alkan’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.