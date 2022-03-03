Yunusemreli güreşçilerden 13 madalya

Yunusemre Belediyespor güreşçileri, Okul Sporları Yıldızlar Grekoromen İl Birinciliğinde 13 madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor’un güreşçileri, Okul Sporları Yıldızlar Grekoromen İl Birinciliğinde madalyaları topladı. Muradiye Spor Kompleksi’ndeki müsabakalarda kürsüye ambargo koyan sporcular, 4 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya ile toplamda 13 madalyaya imza attı. İyi bir başarı grafiği sergileyen Mavi Beyazlılar, Uşak’ta yapılacak Grup Müsabakalarında mücadele etme hakkını elde etti. Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, sporcu ve antrenörleri tebrik ederek, bir sonraki müsabakalarda Türkiye derecesi elde edeceklerine inandıklarını söyledi.

Dereceler giren sporcular ise şöyle; 85 kilogramda Furkan Altıner 1., 62 kilogramda Murat Yıldız 1., 100 kilogramda Eyüp Ali Günyer 1., 44 kilogramda Cemil Öksüz 1., 41 kilogramda Kadir Suday 2., 38 kilogramda Civan Yalçın 2., 57 kilogramda Baran Aktuğ 2., 48 kilogramda Caner Özkan 2., 38 kilogramda Muhammed Taha Göçeden 2., 62 kilogramda Emir Yüksel 2., 74 kilogramda Hasan Turşak 3., 68 kilogramda Miraç Güven 3., 57 kilogramda Şeref Hüseyin Baki 3.